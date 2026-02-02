Albüm: Sri Lanka'da Düzenlenen Navam Maha Perahera Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
KOLOMBO, 2 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da, Navam Maha Perahera Festivali bu yıl da görkemli filler, geleneksel dansçılar ve davulcuların eşliğinde düzenlendi. Cumartesi günü başlayan ve iki gün süren Budist geçit töreni her yıl Gangaramaya Tapınağı yakınlarında büyük kalabalıkların ilgisini çekiyor.
