Albüm: Sri Lanka'da Düzenlenen Navam Maha Perahera Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bu yılki Navam Maha Perahera Festivali, görkemli filler, geleneksel danslar ve davulcularla gerçekleştirildi. Festival, her yıl olduğu gibi büyük kalabalıkları bir araya getirdi.

KOLOMBO, 2 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da, Navam Maha Perahera Festivali bu yıl da görkemli filler, geleneksel dansçılar ve davulcuların eşliğinde düzenlendi. Cumartesi günü başlayan ve iki gün süren Budist geçit töreni her yıl Gangaramaya Tapınağı yakınlarında büyük kalabalıkların ilgisini çekiyor.

