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Sri Lanka'da huzurevinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

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Sri Lanka'nın batısındaki Anguruwatota bölgesinde bir huzurevinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Huzurevi yöneticisi gözaltına alındı.

Sri Lanka'nın batısında bulunan huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Anguruwatota bölgesinde huzurevinde yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, huzurevi yöneticisinin görevi ihmalden gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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