Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın Yol Açtığı Sel Felaketinden 2,3 Milyon Kişi Olumsuz Etkilendi

KOLOMBO, 15 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'da yaklaşık 2,3 milyon kişi, 28 Kasım 2025'te karaya çıkan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı selden doğrudan etkilendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin çarşamba günü ortak yayımladığı değerlendirme raporunda ülke genelinde geniş çaplı sel, heyelan ve altyapı hasarına yol açan kasırganın ilk etkilerini ortaya kondu.

Raporda kasırganın şiddetli yağışlara yol açarak Sri Lanka'nın kara alanının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen 1,1 milyon hektarlık bölgede sele neden olduğu belirtildi.

WorldPop nüfus verileri ve uydu görüntülerinden elde edilen sel haritaları kullanılarak hazırlanan raporda, 2,3 milyon kişinin kasırga kaynaklı selden doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin yaklaşık 1,2 milyonu kadın, 522.000'i çocuk ve 263.000'i yaşlılardan oluşuyor.

Afette ülkenin altyapısı da ağır hasar aldı. Değerlendirmeye göre ülke genelinde yaklaşık 720.000 bina selden etkilendi. 16.000 kilometreden fazla yol ve 480'den fazla köprü, 278 kilometre demiryolu ve 35 demiryolu köprüsü sular altında kaldı.