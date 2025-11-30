Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası: 159 Kayıp, 834.000 Etkilendi

KOLOMBO, 30 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken, 203 kişiden haber alınamıyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834.000 kişinin etkilendiğini duyurdu. Merkez birçok bölgeye ulaşılamadığını ve bunun da kurtarma çalışmalarını ve yardım dağıtımını zorlaştırdığını kaydetti.

Son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake cuma günü olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer, tahliye edilenleri barındırmak üzere 919 güvenlik merkezi kurdu.