Sri Lanka'da Cezaevinde Mahkumlar Arasında Çatışma: 25 Ölü, 100 Yaralı

KOLOMBO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'nın batısındaki Negombo kentinde bir cezaevinde meydana gelen olaylarda 25 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralandı.

Polis, yaralıların Negombo Hastanesi'ne kaldırıldığını, ağır yaralıların ise Kolombo'daki Ulusal Hastane'ye nakledilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Olaylar ilk olarak pazar günü saat 13.00 sularında, iki mahkum grubunun birbiriyle çatışmasıyla başladı. Durum pazar gecesi kontrol altına alındı. Ancak pazartesi sabahı şiddet olayları yeniden patlak verdi.

Ölenlerden 5'inin cezaevi görevlisi ve 20'sinin ise mahkum olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua