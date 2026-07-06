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Sri Lanka'da bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi öldü

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Sri Lanka'nın Negombo Cezaevi'nde çıkan ayaklanmada 3 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Sri Lanka'da bir cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum öldü.

Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 3 gardiyan ile 2 mahkumun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri isyanda yaklaşık 73 kişinin yaralandığını ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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