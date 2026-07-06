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Sri Lanka'da cezaevinde çıkan isyanda 25 kişi hayatını kaybetti

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Sri Lanka'nın Negombo Cezaevi'nde çıkan ayaklanmada 5 gardiyan ve 20 mahkum olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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