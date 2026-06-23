Sri Lanka'da bu yıl dang humması nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da, bu yıl dang humması nedeniyle 29 kişinin öldüğü bildirildi.

Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi (NDCU), ülkede 2026'da görülen dang humması vakalarına ilişkin veri yayımladı.

Bu verilere göre, ülkede bu yıl şimdiye kadar 47 bin 530 dang humması vakası kaydedildi, hastalık nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Dang humması, ülkenin Colombo, Gampaha, Matara, Kalutara, Ratnapura, Galle, Kandy, CMC, Hambantota, Kegalle ve Kurunegala bölgelerinde daha sık görülüyor.

Dang hummasına karşı hükümetten adım

Yerel "Ada Derana" gazetesinin haberine göre, Sri Lanka'da söz konusu hastalığı kontrol altına almayı amaçlayan program kapsamında dang hummasıyla mücadele operasyonu başlatılacak.

Sri Lanka Devlet Başkanlığı Sekreteri Dr. Nandika Sanath Kumanayake, yürütülecek sürece ilişkin yaptığı açıklamada, dang hummasıyla mücadele çabalarının başarısı için kamuoyu farkındalığı ve toplum katılımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kumanayake, mevcut yağışlı hava koşulları nedeniyle dang humması bulaşma oranlarının geçen yıla kıyasla artış gösterdiğini kaydetti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.