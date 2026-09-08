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Sri Lanka'da 115 binden fazla kişi içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor

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Sri Lanka'da, yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle 115 binden fazla kişinin halihazırda içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı bildirildi.

Sri Lanka'da, yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle 115 binden fazla kişinin halihazırda içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı bildirildi.

India Today sitesinin Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede yaşanan aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış birçok bölgeyi etkilerken, su temini konusunda sorunlara neden oldu.

Söz konusu hava koşulları Sri Lanka'nın 25 idari bölgesinden 7'sinde etkili olurken, 115 bin 534 kişi içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor.

Yetkililer, El Nino hava olayının da mevcut hava durumuna etkisi olabileceğini kaydetti.

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen hava olayı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA
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