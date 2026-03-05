Haberler

Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

Güncelleme:
Sri Lanka, ABD'nin, ada açıklarında İran'a ait savaş gemisini batırmasının ardından yakınlardaki sularda bu ülkeye ait ikinci geminin olduğunu açıkladı. Geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini belirten Sri Lanka makamları, sadece insani yardımların sağlandığını kaydetti.

  • Sri Lanka, ada yakınlarındaki uluslararası sularda bulunan İran'a ait ikinci geminin limana yanaşmasına izin vermedi.
  • Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 'Iris Bushehr' adlı gemideki 208 kişilik mürettebatın Kolombo'ya getirileceğini ve geminin Trincomalee Limanı bölgesine götürüleceğini açıkladı.
  • Sri Lanka Donanması, Galle kenti açıklarında İran Donanması'na ait 'IRIS Dena' gemisinin battığını teyit etti ve gemideki 87 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Sri Lanka Kabine Sözcüsü Nalinda Jayatissa, ada yakınlarındaki uluslararası sularda bulunan İran'a ait ikinci geminin limana yanaşmasına izin verilmediğini ancak bazı insani yardımların sağlandığını belirtti.

SRİ LANKA, İRAN GEMİSİNİN LİMANA YANAŞMASINA İZİN VERMİYOR

İsimleri açıklanmayan iki Sri Lankalı yetkili, geminin ülkenin başkenti Kolombo'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde olduğunu ve çarşamba günü limana yanaşmak için izin istediğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, daha sonra yaptığı açıklamada, ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alınan karar kapsamında "Iris Bushehr" adlı gemideki mürettebatın Kolombo'ya getirileceğini belirtti.

MÜRETTEBATIN TAHLİYESİ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

208 kişilik mürettebatın tahliyesi için operasyon başlatıldığını bildiren Dissanayake, geminin "ticari hassasiyetler" nedeniyle Kolombo Limanı yerine Trincomalee Limanı bölgesine götürüleceğini ifade etti. Dissanayake, Sri Lanka'nın tarafsız bir ülke olarak süreci uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü vurguladı.

ABD, İRAN GEMİSİNİ BATIRMIŞTI

Sri Lanka Donanması, dün, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

Yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

87 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, batan gemide bulunanlardan 87'sinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Donanma Sözcüsü Buddhika Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
