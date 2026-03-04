ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü

Sri Lanka açıklarında yardım çağrısı yaptıktan sonra battığı belirtilen IRIS Dena isimli İran'a ait bir deniz gemisinde en az 87 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD, İRAN GEMİSİ'Nİ VURDU

ABD ve İran arasındaki savaş geniş bir bölgeye yayıldı. ABD donanmasına ait bir denizaltı, Sri Lanka açıklarında İran Donanmasına ait IRIS Dena fırkateynini hedef aldı. Torpido ile vurulan gemi battı.

"İRAN GEMİSİNİ SESSİZ BİR ÖLÜME KAVUŞTURDUK"

ABD Savaş Bakanı da, "İran gemisini denizaltımız batırdı." açıklamasını yaptı. ABD'li bakan, "Hint Okyanusu'nda bir Amerikan denizaltısı, uluslararası denizde kendini güvende zanneden İran savaş gemisini sessiz bir ölüme kavuşturdu. 2. Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleştirilmemiş bir torpido saldırısı gerçekleştirildi." ded,

87 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, "IRIS Dena" adlı geminin Sri Lanka kıyılarında acil yardım sinyali gönderdikten sonra battığını söyledi. Hindistan donanmasının sosyal medya paylaşımına göre söz konusu gemi 17 Şubat'ta Hindistan'ın Visakhapatnam limanına uğrayarak Hindistan'da düzenlenen denizcilik etkinliklerine katılmıştı.

Sri Lanka Donanması Sözcüsü Buddhika Sampath, Sri Lanka'nın güneybatısındaki Galle açıklarında yürütülen kurtarma çalışmalarında yaklaşık 180 mürettebattan en az 32 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA İLK

Galle'deki hastane yetkilileri ise şu ana kadar en az 87 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Sampath, "Olay yerine ulaştığımızda gemiden hiçbir iz göremedik. Sadece petrol lekeleri ve cankurtaran botları bulduk" dedi.

2. Dünya Savaşı'ndan (1945) bu yana ilk kez bir ABD denizaltısı torpidosuyla bir savaş gemisini batırdı.

Kaynak: ANKA