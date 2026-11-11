Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SRI, Aralık 2025'te devlet kurumuna yönelik Rus siber saldırıyı tespit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SRI, Aralık 2025'te Rusya bağlantılı siber aktivist grubun devlet kurumuna yönelik saldırısını tespit ettiğini açıkladı. Ulusal Siber İstihbarat Merkezinin müdahalesiyle durdurulan saldırıda hassas veri sızdırılmadığı, AB ve NATO'nun bilgilendirildiği belirtildi.

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Aralık 2025'te Rus bir siber aktivist grubu tarafından bir devlet kurumuna yönelik siber saldırı tespit edildiğini ve saldırıya karşı önlemler alındığını açıkladı.

SRI, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişe yönelik Rusya kaynaklı bir siber saldırı girişimine ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Aralık 2025'te Rusya bağlantılı bir siber aktivist grup tarafından Romanya'nın bir devlet kurumunun güvenliğini tehdit eden siber saldırının tespit edildiği belirtilen açıklamada, sistemsel güvenlik açıklarının hedef alındığı saldırının Ulusal Siber İstihbarat Merkezinin müdahalesiyle durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, hassas verilerin sızdırılmadığı vurgulanarak, siber saldırıdan Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun bilgilendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Fabrika patlamasında hayatını kaybeden genç mühendise acı veda

Yüzlerde aynı acı, aynı keder! Bu vedaya yürek dayanmaz
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın27

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanıyla ilgili vahim iddia
COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi

Paşinyan Antalya'da keyfine baktı! O anları kendi yayımladı
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi

Günlerdir aranmadık yer bırakılmadı! Aileyi yıkan haber geldi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor

Bir zamanlar unutulmuştu! Şimdi herkes peşinde

400 ton üzümü satamayan çiftçi, bağlarını söküp yaktı25

400 ton ürünü satamayan çiftçi, hepsini söküp yaktı