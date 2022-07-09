Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı defnedilecekleri 11 Temmuz gününü bekliyor
AA - Denis Zuberi - Güncel
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da defnedilecek 50 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları sessiz bekleyişlerini sürdürüyor.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da defnedilecek 50 kurbanın yeşil çuhaya sarılı tabutları sessiz bekleyişlerini sürdürüyor. Savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilen tabutlar, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak.
AA / Denis Zuberi - Güncel