Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anısına Motosiklet Maratonu

Farklı ülkelerden Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen yüzlerce motosikletli, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, Temmuz 1995'te Sırp güçlerince yapılan Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları anısına Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'na hareket etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar, Saraybosnalıların yoğun ilgisi eşliğinde kentin ana caddelerinden geçti.

Öldürülen Çocuklar Anıtı önünde duran yüzlerce motosikletli, anıta çiçek bırakarak Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'na doğru devam etti.

Bu yıl 14 kurban toprağa verilecek

Sırplar tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.???????

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 29'uncu yılında, yarın, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 14 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükselecek.