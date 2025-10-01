Sözleşmeli Subay ve Astsubayların Muvazzaflığa Geçişinde Yeni Düzenlemeler

Sözleşmeli subay ve astsubayların muvazzaf statüye geçirilmesine ilişkin sınavlar, değerlendirme esasları ve engel halleri yeniden düzenlendi.

"Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muvazzaflığa geçiş sınavları yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat olmak üzere üç aşamada yapılacak. Yazılı sınavın yüzde 55'i, fiziki yeterlilik testinin yüzde 15'i, mülakatın yüzde 30'u başarı sıralamasında etkili olacak.

Disiplin cezaları, soruşturma ve görevden uzaklaştırma durumları muvazzaflığa geçişte engel teşkil edecek.

Yazılı sınav, genel kültür ve meslek bilgisi konularını kapsayacak, fiziki yeterlilik testinde şınav, mekik ve 3 bin metre koşudan en az 50 puan alınması ve ortalamanın 60 puan olması gerekecek.

Mülakatta ise adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şart olacak.

Başarı sıralamasına esas not, yazılı sınav notunun yüzde 55'i, fiziki yeterlilik testinin yüzde 15'i ve mülakat notunun yüzde 30'unun toplamına, sicil notu ortalaması ve mükafat puanlarının eklenmesiyle belirlenecek. Disiplin cezaları ise puandan düşülecek.

Komando kurslarını başarıyla tamamlayanlara ek puan, terörle mücadele kapsamında malul olup göreve devam eden personele ise ilave 10 puan verilecek.

Yönetmelikte ayrıca, muvazzaflığa geçişe engel haller de düzenlendi. Buna göre son bir yıl içinde 10 disiplin cezası puanı alan, son üç yıl içinde 20 disiplin cezası puanına ulaşan, hakkında meslekten çıkarma cezası gerektiren soruşturma süren veya görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel, muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilemeyecek.

Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı yürütecek.