Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan aldığım 1000 lira ile ev geçindiriyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum" sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meyrem Topal, gündeme oturdu.

TARIM İŞÇİSİNE 2,5 MİLYON LİRA YARDIM

Topal'a hiç beklemediği bir yerden yardım geldi. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker, Topal'a 2,5 milyon lira yardımda bulundu.

"EV ALIRIM, ÇOK SEVİNDİM"

Topal, "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu." dedi.