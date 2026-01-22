Haberler

Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım

Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meyrem Topal'a Sedat Peker sahip çıktı. Peker, Topal'a 2,5 milyon TL'lik yardımda bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan aldığım 1000 lira ile ev geçindiriyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum" sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meyrem Topal, gündeme oturdu.

TARIM İŞÇİSİNE 2,5 MİLYON LİRA YARDIM

Topal'a hiç beklemediği bir yerden yardım geldi. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker, Topal'a 2,5 milyon lira yardımda bulundu.

"EV ALIRIM, ÇOK SEVİNDİM"

Topal, "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu." dedi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKemal Can:

Sen adamsın hemde adam gibi adam??

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kulatay:

Ayinesi istir kisinin, lafa bakilmaz demis ziya pasa.Arkadas hem is hem icraat vapiyor seversin veya sevmezsin , delikanli adam.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin Aktaş:

adamsın reis

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

:-)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRotzek:

gerçekten delikanlı mert yigit yürekli ve zeki bir kardeşimizsin Allah seni korusun. sende bu yürek varken cihan dar gelir sana. ama Allah Kerimdir. en azından eminimki vicdanın rahat merhamet dolusun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

