Sözcü TV'de İşten Çıkarılan Gazetecilere Destek Açıklaması

(ANKARA) - Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Sözcü Tv'de yönetim değişikliğinin ardından gazetecilerin işten çıkarılmasına ilişkin "Gazetecileri susturarak, işsiz bırakarak medya kurumu yönetilmez. Sözcü Tv'de işten çıkarılan tüm basın emekçilerinin yanında duracak, bu haksızlığa karşı mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

DİSK'e bağlı Basın-İş, Sözcü Tv'de yaşanan yönetim değişikliğinin hemen ardından 15 gazetecinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Sözcü Tv'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası aralarında sendika üyelerimizin de bulunduğu en az 15 emekçinin aniden işten çıkarılması, basın emekçilerine yönelik yeni bir saldırıdır.

İşten çıkarmalara 'yönetim değişikliği' bahanesiyle gazetecilerin ekmeğine, emeğine ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir tehdittir. Buradan Sözcü TV yönetimine sesleniyoruz:

Gazetecileri susturarak, işsiz bırakarak medya kurumu yönetilmez! Sözcü TV'de işten çıkarılan tüm basın emekçilerinin yanında duracak, bu haksızlığa karşı mücadele edeceğiz.