Soyuz-2.1a Roketinin Fırlatılmasının Ardından Rampada Hasar Tespit Edildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Baykonur Uzay Üssü'ndeki rampanın fırlatılan roketin ardından hasar gördüğünü ve bakım çalışmalarının hızla tamamlanacağını bildirdi.

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, "Soyuz-MS-28" uzay aracını taşıyan "Soyuz-2.1a" roketinin dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

"Soyuz-MS-28"in Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı ve mürettebatın iyi durumda olduğu kaydedilen açıklamada, "Fırlatma sahası, roket fırlatıldıktan sonra her zamanki gibi denetlendi. Fırlatma rampasının bazı kısımlarında hasar tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, fırlatmanın ardından rampada hasar meydana gelmesinin olağan bir durum olduğuna işaret edilerek, gerekli bakım çalışmalarının hızla tamamlanmasının beklendiği bildirildi.