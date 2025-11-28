Haberler

Soyuz-2.1a Roketinin Fırlatılmasının Ardından Rampada Hasar Tespit Edildi

Güncelleme:
Roscosmos, Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatılan Soyuz-2.1a roketinin ardından fırlatma rampasında hasar oluştuğunu açıkladı. Bakım çalışmalarının hızla tamamlanması planlanıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Baykonur Uzay Üssü'ndeki rampanın fırlatılan roketin ardından hasar gördüğünü ve bakım çalışmalarının hızla tamamlanacağını bildirdi.

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, "Soyuz-MS-28" uzay aracını taşıyan "Soyuz-2.1a" roketinin dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

"Soyuz-MS-28"in Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı ve mürettebatın iyi durumda olduğu kaydedilen açıklamada, "Fırlatma sahası, roket fırlatıldıktan sonra her zamanki gibi denetlendi. Fırlatma rampasının bazı kısımlarında hasar tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, fırlatmanın ardından rampada hasar meydana gelmesinin olağan bir durum olduğuna işaret edilerek, gerekli bakım çalışmalarının hızla tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Haberler.com
