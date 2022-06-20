Soylu: "(Okul çevresindeki güvenlik meselesi) Bizim biraz daha üzerinde durmamız gereken okulları belirledik"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni Törenin yapıldığı salon ve törene katılanlar Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüntüsü İçişleri Bakanı...
Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü imza töreni
Törenin yapıldığı salon ve törene katılanlar
Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüntüsü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (1)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel