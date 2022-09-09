Soylu: "Pakistan'ın üçte biri sular altında"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katıldı. (1)
Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel