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Soylu: "Pakistan'ın üçte biri sular altında"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tören alanına gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Garı'nda "AFAD Pakistan 4. İyilik Treni Uğurlama Töreni"ne katıldı. (1)

Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel

Süleyman Soylu Pakistan Ankara Güncel Haberler

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