Soylu: "Türkiye Doğu ve Güneydoğu konusunda sadece maddi bir ilerleme kaydetmemiştir, bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir" - Haberler

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Soylu: "Türkiye Doğu ve Güneydoğu konusunda sadece maddi bir ilerleme kaydetmemiştir, bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir"

AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

"Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. (2)

AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

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