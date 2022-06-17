Soylu: "Türkiye Doğu ve Güneydoğu konusunda sadece maddi bir ilerleme kaydetmemiştir, bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu. (2) AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Soylu: 'Türkiye Doğu ve Güneydoğu konusunda sadece maddi bir ilerleme kaydetmemiştir, bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir' - Haberler

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