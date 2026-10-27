SOUTHCOM, Doğu Pasifik'te 5 kaçakçının öldürüldüğü narko terör operasyonunu duyurdu

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ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te düzenlediği bir narko terör operasyonunda "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığını belirttiği bir tekneyi vurduğunu ve teknedeki 5 kaçakçının öldürüldüğünü açıkladı.

SOUTHCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Pasifik'teki son operasyonuna ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Komutanlık, açıklamasında, "27 Ekim'de SOUTHCOM'un komutası altında, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü, Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotası üzerinde faaliyet gösteren yüksek hızlı bir tekneye bir saldırı düzenledi. Doğrulanmış istihbarat bilgileri, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığına aktif olarak karıştığını ortaya koyuyordu. Operasyon sonucunda 5 uyuşturucu teröristi öldürüldü." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA