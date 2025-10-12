Haberler

South Carolina'da Silahlı Olay: 4 Ölü, 20 Yaralı

ABD'nin South Carolina eyaletindeki bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi yaralandı. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

NEW ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
