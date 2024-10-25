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Sosyolog Ziya Gökalp 100. Yılında Anıldı

Sosyolog Ziya Gökalp 100. Yılında Anıldı
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Tarihçi ve sosyolog Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında İstanbul'da düzenlenen anma etkinliğiyle yad edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Gökalp'in Türk düşünce hayatındaki önemi vurgulandı.

Sosyolog ve eğitimci Ziya Gökalp, vefatının 100. yılında Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sultan 2. Mahmud Haziresi'nde düzenlenen anma etkinliğine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilim ve sanat camiasında isimler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte dualar edildi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziya Gökalp'in Türk düşünce, toplum ve siyaset hayatında önemli etkiler bırakan bir isim olduğunu belirtti.

Gökalp'in özellikle "milliyetçilik" akımının teorisyenlerinden olduğunun altını çizen Yılmaz, "Gökalp, başta Türkçülük olmak üzere, devlet ve millet görüşleriyle ön plana çıkmış önemli ilim adamıdır. Bir fikir öncüsü olarak Gökalp, Türk fikir hayatını derinden etkilemiş ve ciddi izler bırakmıştır. Biz de vefatının 100. yılı münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak onu anmayı bir görev olarak gördük ve bu etkinliği düzenledik." dedi.

Yılmaz, müdürlük olarak Türk tarihinde izler bırakan ilim, kültür ve sanat insanlarını andıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ziya Gökalp gibi önemli isimlerin ortaya koydukları fikir ve icraatları dönemleriyle birlikte anlamak gerekiyor. Vefatının 100. seneyi devriyesinin, Gökalp'i doğru bir şekilde anlama konusunda önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyorum. Ziya Gökalp, sloganik kabuller ve retlerle değil fikri, ilmi ve sosyolojik gerçekliklerle ele alınmalıdır. Bu anlamda Gökalp'i kendi dönemi içinde değerlendirmek ve o zaman diliminde oynadığı rolü ve tesiri anlamak gerekiyor. Böylece onun daha sonraki dönemlere ilişkin tesirleri de daha iyi ve doğru bir şekilde anlaşılmış olacaktır."

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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