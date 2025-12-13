Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde hayata geçirilen Sosyalfest, 6. Uluslararası Elmas Ödülleri Kariyer Başarı ve Proje Ödülleri kapsamında "Yılın Gençlik Odaklı Bilim ve Toplumsal Etki Festivali" ödülüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıyan Sosyalfest, gençlik, bilim ve toplumsal etki alanında ortaya koyduğu yaklaşım ve uygulamalarla ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin öncülüğünde hayata geçirilen Sosyalfest'in yalnızca etkinlik değil, güçlü sosyal inovasyon hareketi olduğunu belirtti.

Sosyalfest'in çok boyutlu sosyal dönüşüm hedefi taşıdığına dikkati çeken Kırışık, şunları kaydetti:

"Bu hareketin iki boyutu var. Birincisi, Türkiye ve dünya boyutunda sosyal inovasyon yarışmaları yapıyoruz çünkü hayatımız sosyal modellerle dolu. Bu sosyal modelleri kendi değerlerimize, kendi özümüze, kendi milletimizin özgün fikirlerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz."

KBÜ'de Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30'ncu yılına özel program

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30'ncu yıl dönümü ile Birleşmiş Milletler tarafından 2025'in "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre program, saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Türkmenistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdu Turayev, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdi Sarıyev, KBÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yakşi, KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat, akademisyenler ve çok sayıda Türkmenistanlı öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turayev, Türkmenistan'ın 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "Daimi Tarafsızlık" statüsü kazandığını hatırlatarak, bunun yalnızca diplomatik değil, küresel barış açısından da tarihi kazanım olduğunu ifade etti.

Karaş da üniversitenin uluslararası öğrenci çeşitliliği bakımından Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını belirterek, Türkmenistan'dan 600'ün üzerinde öğrencinin KBÜ'de eğitim gördüğünü kaydetti.

Program kapsamında şiir dinletisi ve müzik performansları sunulurken, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından Türkmenistan'ın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Küşdepdi dansı sahnelendi.

Etkinlik, geleneksel kıyafet defilesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.