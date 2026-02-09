Haberler

Ankara'da zihinsel engelli kişiyi vince bağlayan 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntüler sonrasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurun zihinsel engelli olduğu ve olayın iş yerinde gerçekleştiği öğrenildi.

Sosyal medyada vince ayağından bağlanan bir kişinin videosunun yayınlanması üzerine olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur şahsın M.S. olduğunu belirledi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

