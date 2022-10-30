Sosyal medyada Türk lirasını yakma ve uyuşturucu görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Rize'de sosyal medya hesabından Türk lirasını yakma ile uyuşturucu madde görüntülerini paylaşan zanlı tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışma kapsamında bir şahsın sosyal medya üzerinden Türk lirasını yaktığı video ile uyuşturucu madde görselleri paylaştığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ve 1 bir kısmı yanmış 100 liralık banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.