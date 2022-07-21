Sosyal medyada tanışan akondroplazili çift için ilk düğün Gümüşhane'de yapıldı

Sosyal medyada tanışarak evlenmeye karar veren akondroplazili (boyları normalden çok kısa) çiftin ilk düğünü Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Boyları 108 santimetre olan Gümüşhaneli Emine Demirel (24) ile Sivaslı Ahat Öztürk (23), sosyal medyada tanışarak görüşmeye başladı.

Nişanlanarak bir süre sonra evlenmeye karar veren Demirel ile Öztürk, 23 Temmuz'da Sivas'ta yapılacak nikah ve düğün öncesi Gümüşhane'de de düğün organize etti.

Gümüşhane Kent Ormanı'nda düğün fotoğraflarını çektiren çift, daha sonra Halk Eğitim Merkezi salonunda yakınlarıyla doyasıyla eğlendi.

Ahat Öztürk, AA muhabirine, sosyal medya uygulamasında tanışıp 4 ay görüştüklerini ve birbirlerini sevdiklerini belirterek, ardından ailelerin görüşüp tanıştığını söyledi.

Evlilik kararının kendisi için zor olmadığı dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Müstakbel eşimi zor ikna etmedim ama kolay da ikna etmedim diyebilirim. Ne zor oldu, ne kolay. Çok şükür önümüzde hiçbir problem yok. Ben kendi açımdan her zaman mutluyum. İyi ki de onu sevmişim, ömrümün sonuna kadar da seveceğim. Biz hala ilk günkü gibiyiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Bir sanatçımızın şarkısında geçiyor, 'Devlerin aşkı büyük olur.' diye. Bence bu tabir tam bize göre. Memleketlerimiz uzak. Ben Sivaslıyım, o Gümüşhaneli olduğu için arada bayağı bir mesafe var ama aşkımız buna hiçbir zaman engel olmadı. Ben elimden geldiğince onun yanında olmaya çalıştım."

Emine Demirel ise Ahat'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Biraz zorluklar çektik ama hiçbir zaman birbirimizden ayrılmadık. Ne o benden vazgeçti ne de ben ondan. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. İlk tanışmamızda ben biraz tuhaf hissettim. Sonra alıştım ve şu an çok mutluyum. İyi ki hayatımda diyorum. Hala inanamıyorum. Ailem ilk başta uzak olduğu için karşı çıkmıştı. Ahat ile tanışınca şu an onu benden çok seviyorlar." diye konuştu.