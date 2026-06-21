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"Kapalılar İmha Edilsin" Paylaşımı Yapan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

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Adalet Bakanlığı, sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini kullanan Hatice Öncel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandığı belirtilen Hatice Öncel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, Hatice Öncel isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şüphelinin yakalanması amacıyla gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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