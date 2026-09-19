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Sosyal medyada kadınların görüntülerini paylaşan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

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İstanbul'da kadınların gizlice çekilen görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Emniyet çalışma başlattı. Yapılan incelemede hesabın kullanıcısı belirlenerek şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice çekilen görüntülerinin bir sosyal medya hesabından paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede hesabın kullanıcısının Pakistan uyruklu H.I. (26) olduğunu belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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