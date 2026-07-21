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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'fffatmaase_' kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram'da dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli gözaltına alınırken hesaplarına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
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