Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

BAYKAR'I HEDEF ALMIŞTI

Yavuz, ayrıca Türkiye'nin İsrail'e ihracata devam ettiği iddiasıyla Baykar üzerinden jet yakıtı satıldığı iddialarını ortaya atarak tepki çekmişti.

HALUK BAYRAKTAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.

Sosyal medyada Aleviler hakkında yapılan yazı nedeniyle gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Barış Yavuz Evren Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title