'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Yavuz tutuklandı

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma çerçevesinde söz konusu yazıyı kaleme aldığı öne sürülen Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin, söz konusu yazıyı 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde çekilen bir görselle alıntılayıp paylaştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, "terör örgütü propagandası, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Evren Barış Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Yavuz, savcılıktaki ifadesi sonrası "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, delilleri karartma şüphesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması nedeni ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Yavuz'un tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

BAYKAR'I HEDEF ALMIŞTI

Yavuz, ayrıca Türkiye'nin İsrail'e ihracata devam ettiği iddiasıyla Baykar üzerinden jet yakıtı satıldığı iddialarını ortaya atarak tepki çekmişti.

HALUK BAYRAKTAR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.