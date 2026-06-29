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Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda teslim oldu. Şüpheli hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda teslim oldu.

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
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