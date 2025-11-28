Haberler

Sosyal Medya Paylaşımları, Siyasi Kutuplaşmayı Hızlandırıyor

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan bir araştırma, kullanıcıların siyasi kutuplaşma hissinin sadece bir haftada önemli ölçüde artabileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, belirli paylaşımlara maruz kalma, antidemokratik tutumlar ve partizanca düşmanlık hislerini pekiştiriyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşım akışındaki değişimin, kullanıcıların geçmişte 3 yılda yaşayacağı siyasi kutuplaşma hissine 1 haftada yol açabileceği belirtildi.

The Guardian gazetesinin haberinde, Stanford, Johns Hopkins, Northeastern ve Washington üniversitelerinden akademisyenlerin yürüttüğü ve "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya yer verildi.

Buna göre, 1 hafta boyunca araştırmaya katılan bir gruba daha fazla, diğer gruba ise daha az anlaşmazlığa yol açacak X paylaşımları gösterildi. Kullanıcılardan, paylaşımları okuduktan sonra siyasi rakiplerine karşı hisleri soruldu.

Araştırmanın sonucunda, antidemokratik tutum ve "partizanca düşmanlık" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlara tekrar tekrar maruz kalmanın, kullanıcıların kutuplaşma duygularını önemli ölçüde etkilediği, üzüntü ile öfke duygusunu artırdığı kaydedildi.

Araştırmanın ortak yazarı, Johns Hopkins Üniversitesinden Tiziano Piccardi, çalışma sonunda kullanıcıların diğer insanlara karşı hislerinde önemli bir fark gözlendiğini belirterek "ABD'deki eğilimlere göre, bu değişim 3 yılda meydana gelebilecek bir kutuplaşmaya denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın yazarlarından, Washington Üniversitesinden Martin Saveski de çalışmanın bulgularının, "algoritmanın gücünü" gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
