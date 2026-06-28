Haberler

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelinin yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı

Gelin ile kayınvalideyi ayırmak kolay olmadı
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı

Yol verme kavgası can aldı! Çok sayıda yaralı var
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi

Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da federasyondan futbolculara tarihi ceza

Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da futbolculara tarihi ceza
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibine dev ödül! Parayı koyacak yer bulamayacak

Gazi Koşusu'nu kazanan safkanın sahibine dev ödül