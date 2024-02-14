Sosyal Medya Paylaşımına Gözaltı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA GÖZALTI

İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğu öğrenildi.