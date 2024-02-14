Üye Girişi
Haberler

Sosyal Medya Paylaşımına Gözaltı

Güncelleme:

İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA GÖZALTI

İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title