Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması'nda Önemli Mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Çalışan her bireyin, gelir düzeyine ve sektörüne bakılmaksızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında olması hem bireyin hem de toplumun uzun vadeli refahı için elzemdir." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın ve Faruk Özçelik, SGK Başkanı Raci Kaya ve birim amirleri ile personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, SGK'nin hizmetlerinin anlatıldığı video gösterildi.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Ertem, bu haftanın, yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda geleceğin sosyal devletinin nasıl inşa edileceği üzerine yeniden düşünmek için de önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Sosyal güvenliğin artık yalnızca bir "risk sigortası" değil, aynı zamanda fırsat eşitliğini tesis eden, toplumsal refahı paylaşan ve dayanışmayı kurumsallaştıran bir yapı haline geldiğini belirten Ertem, şöyle konuştu:

"Bugün dünya genelinde sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği, yalnızca mali dengelere değil aynı zamanda kapsayıcılığa, etkinliğe ve dijital dönüşüme bağlıdır. Türkiye olarak biz de bu değişimin tam merkezindeyiz. Genç nüfusun, kadınların, yaşlı bireylerin, esnek ve mevsimlik çalışanların ve dijital ekonomi gibi yeni nesil iş biçimlerinde yer alan bireylerin istihdama katılımının artırılması ve kayıtlı çalışmasının sağlanması tercihten öte, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir."

Ertem, sosyal güvenlik alanında kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, uyum ve dönüşüm başlıklarının dikkati çektiğini ifade ederek, "Bu vizyon doğrultusunda, örneğin kayıt dışı istihdamla mücadele yalnızca bir denetim faaliyeti olarak değil, aynı zamanda sosyal adaletin bir gereği olarak ele alınmaktadır. Çalışan her bireyin, gelir düzeyine ve sektörüne bakılmaksızın sosyal güvenlik şemsiyesi altında olması hem bireyin hem de toplumun uzun vadeli refahı için elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çözüm odaklı adımlar atmaya devam ediyoruz"

SGK Başkanı Raci Kaya ise bu anlamlı haftanın, gelinen noktayı değerlendirmek ve geleceğe yönelik hedefleri kamuoyuyla paylaşmak için önemli bir imkan sunduğunu söyledi.

Kurum hizmetlerini daha erişilebilir ve etkili kılmak amacıyla teknolojik altyapılarını güçlendirdiklerini ve dijitalleşme süreçlerine öncelik verdiklerini anlatan Kaya, sağlık alanında toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Raci Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin temel dayanağını oluşturan primli yapının sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcılığını artırmak, kurumumuzun en önemli önceliklerindendir. Kayıt dışı istihdamla mücadele, istihdam edilen her bireyin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması, özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların sisteme katılımının teşvik edilmesi bu çerçevede büyük önem taşımaktadır. Sosyal güvenliğin bir ayrıcalık değil, anayasal bir hak olduğunun bilinciyle, herkesin sistemden eşit koşullarda yararlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Uluslararası işbirlikleri ve katıldıkları platformların, ülkenin sosyal güvenlik alanındaki tecrübelerinin küresel düzeyde tanınmasına katkı sağladığını ifade eden Kaya, kurumun birçok ülkede iyi uygulama örneği olarak gösterilmesinin, sahip oldukları insan kaynağı kalitesini ve dijital kapasite seviyesini net şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin sadece kurumların değil, aynı zamanda vatandaşların ve işverenlerin de katkısıyla işleyeceğine dikkati çeken Kaya, her bir sigortalının ve işverenin, bu sistemin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, SGK'de uzun yıllar çalışarak emekli olmaya hak kazanan personele plaket takdim edildi.