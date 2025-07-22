Sorgun İlçe Müftülüğü'nden Kadınlara Yönelik İlahiyat Semineri

Yozgat'ın Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından kadın çalışanlarına yönelik Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında seminer düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Müftüsü İsa Yaykın, toplumun değer yargılarının önemsenmesi gerektiği ve bunların bireyleri birbirine bağlayan unsurlar olduğunu söyledi.

Yaykın, seminerde UİP çalışanlarına adabı muaşeret, ahlaki değerlerimiz ve Müslüman kadının toplumdaki rolü konularında eğitim verdi.???????