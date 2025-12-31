Haberler

Sorgun'da yılbaşı ve kış tedbirleri

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapılan toplantıda yılbaşı ve kış tedbirleri görüşüldü.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılbaşında alınacak sağlık, asayiş ve trafik tedbirleri ele alındı.

Yeni yılın öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Canbolat, "Yeni yıl, yeni bir başlangıç ve yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan yeni umutların, özlemlerin, beklentilerin ve daha mutlu bir geleceğin habercisidir. Milletimizin 2026 yılını gönülden kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.

Canpolat, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak kış mevsimine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
