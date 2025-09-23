Haberler

Sorgun'da 'Yetim Kardeş Projesi' ile Yetimlerin Yüzü Güldürülüyor
Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan 'Yetim Kardeş Projesi' kapsamında 12 yetim gencin ihtiyaçları karşılanarak mutlulukları paylaşıldı. Müftü İsa Yaykın, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Sorgun İlçe Müftülüğünce başlatılan "Yetim Kardeş Projesi" ile yetimlerin yüzü güldürülüyor.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, projenin, Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle, Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında 12 yetim gencin yüzünü güldürdüklerini ifade eden Yaykın, "Yetim gülerse dünya güler diyerek bu yola çıktık. Proje kapsamında yetimlerimize elbise, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve harçlık verdik. Gençlerimizle hem duygulu anlar yaşadık hem de sevinçlerini paylaştık." dedi.

Yaykın, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
