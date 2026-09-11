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Sorgun'da Okul Güvenliği İstişare Toplantısı yapıldı

Sorgun'da Okul Güvenliği İstişare Toplantısı yapıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Okul Güvenliği İstişare Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Okul Güvenliği İstişare Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okullarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Canpolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik ve trafik tedbirleri, öğrenci servislerinin denetimi, kantinlerin hijyen standartları ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığını söyledi.

???????Toplantıya okul müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
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