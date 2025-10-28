Sorgun'da Atık Yağlarla Sokak Köpeklerine Mama Sağlanıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından toplanan evsel atık yağlarla sahipsiz köpekler için mama alınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sorgun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Atık Yağlarımız Mamaya Dönüşsün" projesi kapsamında toplanan 600 kilogram atık yağ karşılığında bir firmadan 500 kilogram köpek maması temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projeyle çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Doğayı korumanın, çevreyi korumak anlamına geldiği bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Ekinci, "Evlerde lavaboya dökülen bir litre atık yağ, 1000 litre suyu kirletiyor. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Doğayı korumak, geleceği korumak demektir. Hem çevreye hem de can dostlarımıza fayda sağlayan bir çalışmayı hayata geçirdik. Mamaları hayvan bakım evimize teslim ettik. İlçemizin farklı noktalarına atık yağ toplama merkezleri kurmak için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.