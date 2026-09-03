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Yozgat'ta 50 Hektarlık Alanda Yeni Ağaçlandırma Planı

Yozgat'ta 50 Hektarlık Alanda Yeni Ağaçlandırma Planı
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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, Sorgun ilçesi Osmaniye köyünde yaklaşık 50 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması için saha incelemeleri yaptı. Yetkililer, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer ile fikir alışverişinde bulunarak 'yeşil vatan' hedefi doğrultusunda yeni orman alanlarının oluşturulmasını değerlendirdi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünün Sorgun ilçesinde yeni ağaçlandırma alanlarının oluşturulmasına yönelik saha incelemeleri sürüyor.

Osmaniye köyünde yaklaşık 50 hektarlık alanda yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmaları öncesinde arazi yapısı ve alanın dikime uygunluğu incelendi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Çiğdemli Belde Belediye Başkanı İsmail Biçer'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Biçer, AA muhabirine, Orman İşletme Müdürlüğünün il genelinde orman alanlarının korunması ve yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yeşil vatan çalışmaları kapsamında mevcut ormanların korunmasının yanı sıra yeni alanların ağaçlandırılmasının da hedeflendiğini belirten Biçer, bu doğrultuda yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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