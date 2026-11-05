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Sorgun'da 5 sınıflı Kur'an kursu ve Kadın Gençlik Merkezi hizmete girdi

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Sorgun'da 5 sınıflı Kur'an kursu ve Kadın Gençlik Merkezi hizmete girdi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hüsnü Bulut 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Kadın Gençlik Merkezi hizmete açıldı. İlçe Müftüsü İsa Yaykın, müftülük ve hayırsever Yakup Bulut'un destekleriyle eğitime hazırlanan binada 5 sınıf ve Kadın Gençlik Merkezi bulunduğunu söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Hüsnü Bulut 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Kadın Gençlik Merkezi" hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, burada yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu ifade ederek, babası merhum Hüsnü Bulut adına binanın tadilatını yaptırarak hizmete kazandıran hayırsever Yakup Bulut'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın da binanın daha önce müftülüğe ait olduğunu ve kapsamlı bir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Müftülüğümüz ve hayırsever Yakup Bulut'un destekleriyle binayı eğitime hazır hale getirdik. Binamızda 5 sınıf ve Kadın Gençlik Merkezi bulunuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından merkezin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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