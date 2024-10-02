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Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Şehrin Çehresini Değiştiriyor

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, Şehrin Çehresini Değiştiriyor
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı çalışmalarla Sorgun'un her köşesini güzelleştirmek için devam eden projeleri yerinde inceledi. Yöresel Lezzetler Durağı ve Tabiat Parkı gibi projelerle şehrin estetiğini artırmayı hedefliyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, göreve başladığı günden bu güne kadar yaptığı çalışmalarla Sorgun'un çehresini değiştirdiğini, değişimin süreceğini söyledi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ekinci "Sorgun'umuzun her köşesini güzelleştirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına yürüttüğümüz projelerimizi yerinde inceledik. Yöresel Lezzetler Durağı'nda çalışmalarımız sürüyor, Hanbaşı Mahallesinin üstyapı çalışmaları tamamlanmak üzere, Tabiat Parkı ve 70 dönümlük parkta da çalışmalar devam ediyor. Amacımız bu çalışmaları planladığımız sürede tamamlamak. Söz verdiğimiz gibi Sorgun'un her köşesinde izimiz olacak." dedi.

Ekinci, Hanbaşı Mahallesinde süren asfalt çalışmasının tamamlandığını, kaldırım ve modern aydınlatma çalışmalarının ise devam ettiğini, bu çalışmaların tamamlanması durumunda Sorgun'un estetiğini bir adım daha ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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