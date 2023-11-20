Sorgun Belediye Başkan Ekinci, çocuklara oyuncak hediye etti

Sorgun Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıttı.

Sorgun Şehit Hamza Uludağ Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Ekinci, daha sonra oyuncak hediye etti.

Ekinci, gazetecilere, çocukların masumiyetini, sevinçlerini ve hayal dünyalarını destekleyerek, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde onları sevindirmek istediklerini söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Ekinci, "Onların neşesi ve umudu, bizim için çok değerli. Onları mutlu etmek, bir nebze olsun gülümsemelerine katkıda bulunmak istedik. Oyuncaklar, onların hayallerini süsleyecek, gelişimlerine katkı sağlayacak. Umarım bu küçük jest, çocuklarımızın yüzlerine sevinç getirir." dedi.