Kocaeli'de bir grup tarafından gasp edilmek için alıkonulan kişi sopayla darp edildi. Gaspçılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı ve aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sopayla saldırıp gasp ettiler: 5 kişi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir grup tarafından gasp edilmek için alıkonulan kişi sopayla darp edildi. Vatandaşı gasp eden şahıslar polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olay, 2 Temmuz Pazar günü Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safa Y. isimli şahıs bir grup tarafından gasp edilmek üzere alıkonuldu. Burada tehdit edilen Safa Y. sopayla darp edilmesinin üzerine darp edildi. Olayın emniyet güçlerine bildirilmesi sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.Ş, M.E, E.D, E.A, K.Ç, E.S, E.K isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.Ş, M.E, E.A, K.Ç, E.S isimli toplam 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan E.D, E.K isimli toplam 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Öte yandan arama çalışmaları sırasında bir miktar metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet fişek ve 3 adet kesici alet ile birlikte olayda kullanılan sopa ele geçirildi.