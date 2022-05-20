Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti - Haberler

Sony mutsuz: Xbox, PlayStation'u anavatanında geçti
- Güncelleme:
9-15 Mayıs tarihleri arasını kapsayan verilere göre Xbox Series S, Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunu geride bıraktı.
Oyun konsolu dendiğinde akla ilk gelen markalardan Xbox ve PlayStation arasındaki rekabet sürüyor. Mart ayında yayınlanan pazar verilerinde, Xbox Series X/S'in 11 yıl aradan sonra ilki başararak, 515 milyon dolar satışla gelir rekoru kırdığı ortaya çıkmıştı. Ezeli rakibi PlayStation 5'in ise bugüne kadar 19,3 milyon adet sattığı açıklanmıştı.
Xbox Series S, Japonya'da PlayStation 5'i geçti
İki şirket arasındaki rekabet, Sony'nin anavatanında çetin bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta yani 9-15 Mayıs tarihlerinde Xbox Series S, 6.120 ünite satarken, PS5 ve PS5 Digital Edition toplamda 2.693 satış gerçekleştirdi.
Steam Deck rakibi yeni AYANEO el konsolları karşımızda!
Bununla birlikte Xbox Series X, aynı hafta yalnızca 105 adet satarak Series S'in yanına bile yaklaşamamış olsa da, 22 adet satan PlayStation 4'e büyük bir fark attı. Microsoft bu başarıyı son olarak 2014 yılında yakalamıştı. Xbox One, Japonya'da piyasaya sürüldükten sonra PlayStation Vita'dan neredeyse yüzde 50 daha fazla satmıştı.
Nintendo liderliği devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde Nintendo'nun taşınabilir el konsolunun toplam satış sayısının PlayStation 4'ü geçtiği ortaya çıktı. Bu durum 9-15 Mayıs tarihlerinde de değişmedi. Güncel veriler şöyle:
Switch OLED – 35,868
Switch – 20,443
Switch Lite – 9,011
Xbox Series S – 6,120
PS5 – 2,240
PS5 Digital Edition – 453
New 2DS LL – 235
Xbox Series X – 105
PS4 – 22
Bu arada Microsoft ve Sony'nin "oyun abonelik hizmeti" yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atarak Game Pass'in Android ve iOS sürümüne Fortnite'ı getirirken; Sony ise Nisan ayında PS Plus Essential, PS Plus Extra, PS Plus Deluxe olmak üzere üç plandan oluşan yeni hizmetini duyurdu.