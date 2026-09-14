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Sonsuz Şükran Köyü'nde Barış Manço'ya vefa

Sonsuz Şükran Köyü'nde Barış Manço'ya vefa
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Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ndeki açık hava heykel koleksiyonuna, sanatçı Barış Manço'nun heykeli eklendi.

Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ndeki açık hava heykel koleksiyonuna, sanatçı Barış Manço'nun heykeli eklendi.

Köyün sanatçıları ve heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı, Emrah Ateşli ve Hüseyin Öcal tarafından ortaklaşa hazırlanan Barış Manço heykeli, köyde düzenlenen törenle yönetmen Reis Çelik tarafından açıldı.

Açılışta konuşan heykeltıraş Meral Aran Kaysı, Barış Manço'nun yalnızca Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden biri olmadığını, aynı zamanda müzisyen, besteci, sanatçı ve güçlü bir kültür elçisi olarak halkın gönlünde silinmez bir yer edindiğini belirtti.

Sonsuz Şükran Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Fırat ise köyün açık hava alanlarını sanat eserleriyle buluşturmak için yıllardır büyük emek veren sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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