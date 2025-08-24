Söngüt Köyünde Kumaş Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

Söngüt Köyünde Kumaş Geri Dönüşüm Deposunda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat merkeze bağlı Söngüt köyündeki kumaş geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TOKAT merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan kumaş geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tokat-Turhal karayolu üzerinde Söngüt köyünde bulunan bir kumaş geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan eden hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.