Söngüt Köyünde Kumaş Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

TOKAT merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan kumaş geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tokat-Turhal karayolu üzerinde Söngüt köyünde bulunan bir kumaş geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.